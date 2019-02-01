Камеры начнут проверять полисы ОСАГО после завершения техработ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство внутренних дел сообщило, что камеры на дорогах начнут фиксировать автомобили без полисов ОСАГО, когда ГИБДД и Российский союз автостраховщиков синхронизируют свои базы данных. Об этом заявили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что МВД и Российский союз автостраховщиков не выполнили поручение правительства и не объединили информационные базы данных до 1 февраля. По данным издания, сроки сорваны из-за проблем у страховщиков. В их базе не хватает сведений о номерах автомобилей, встречаются дубли действующих полисов и другие ошибки.

Ранее запуск системы несколько раз переносился. Последний раз – с 1 ноября на 1 февраля. В РСА заявили, что сложность запуска проекта заключается в том, что это первый подобный опыт в России. Водителей, у которых камера зафиксирует отсутствие страховки, оштрафуют на 800 рублей.

