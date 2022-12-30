Маск пообещал внедрить в Twitter опцию по объяснению причин блокировки

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Американский предприниматель Илон Маск пообещал внедрить в Twitter опцию, которая будет показывать причину блокировки или внесения аккаунта в теневой бан. Об этом он написал в соцсети.

По его словам, новая функция появится в январе.

Ранее Маск анонсировал счетчик просмотров в Twitter. Он пояснил, что после этого пользователи смогут узнать, сколько просмотров набрала каждая запись. По мнению предпринимателя, новая функция удобна, так как свыше 90% пользователей читают твиты, но сами не пишут их.



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