Закон об инновационном кластере в Москве примут до 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутаты Мосгордумы до 26 февраля рассчитывают принять закон об инновационном кластере в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя городского парламента Алексея Шапошникова.

Таким образом, парламентарии уложатся в срок, отмеченный в указе Владимира Путина. Сейчас депутаты работают над текстом законопроекта. "На следующей неделе мы планируем организовать круглый стол, где обсудим проблематику", – уточнил Шапошников.

Москва стала одним из ведущих мегаполисов мира по числу технопарков, технополисов и сотрудников, которые работают в сфере высоких технологий. Создание кластера обеспечит развитие инновационного потенциала города и внедрение новых технологий в промышленности, науке и образовании.

Кроме того, в столице появится фонд, который будет отвечать за функционирование кластера. Он займется утверждением направлений инновационной деятельности, сопровождением IT-платформы и финансированием проектов участников кластера.

В декабре прошлого года заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала создание инновационного кластера одной из ключевых задач на 2019 год. По ее словам, новая структура объединит образовательные учреждения, научно-исследовательские институты, технопарки, IT-компании и другие организации.

