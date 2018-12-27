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08:54

Сергунина назвала создание инновационного кластера одной из ключевых задач на 2019 год

город технологии

08:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице идет активная работа по созданию инновационного кластера. Реализацию этого проекта заммэра Наталья Сергунина назвала одной из важнейших задач на 2019 год. Новый кластер объединит образовательные учреждения, научно-исследовательские институты, технопарки, IT-компании и другие организации, пояснила Сергунина в интервью телеканалу Москва 24.

"В нем мы видим порядка 20 тысяч потенциальных участников. Это те, кто являются либо разработчиками, либо производителями инновационной продукции", – рассказала заммэра, отметив, что "инновационное направление поддерживается в городе с особым вниманием".

По словам Сергуниной, цель проекта – создать базу для прорывного развития, укрепить взаимодействие исследователей, разработчиков и производителей, а также снизить производственные издержки и повысить конкурентоспособность. Сориентироваться в инновационной инфраструктуре столицы, напомнила заммэра, поможет портал iMoscow, где собрана информация о технопарках, коворкингах, научных центрах, испытательных лабораториях и центрах молодежного инновационного творчества. Пользователи портала могут узнать об организациях, которые способны разработать, испытать и сертифицировать технологичный продукт, или же создать его прототип. На портале также можно забронировать место в технопарке или коворкинге, записать ребенка в детский технопарк или подать заявку на участие в программе стимулирования экспорта.

"Портал iMoscow позволяет в онлайн-режиме найти площадку или оборудование, необходимое для испытаний и опытного производства. Либо, наоборот, имея свободное оборудование или площади, можно найти потребителя, которому они нужны", – подчеркнула Сергунина.

В этом году на iMoscow запустили целый ряд новых сервисов, в частности, раздел с вакансиями резидентов технопарков. В настоящее время там представлено около двух тысяч вакансий более чем 150 компаний. Кроме того, портал содержит полезную информацию о событиях и трендах в сфере инноваций.

город технологии

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