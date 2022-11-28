"Яндекс" запустил новую версию поиска Y2

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В "Яндексе" появилась обновленная версия поиска "Y2", теперь в нем появилась возможность искать видео с закадровым переводом, поиск для IT-специалистов, а также функция создания детских учетных записей. Об этом информирует компания.

"Главная страница (ya.ru) и мобильное приложение "Яндекс" теперь сфокусированы именно на поиске", – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, благодаря обновлению программа поможет выбрать врача, онлайн-курс и какую-либо продукцию. Теперь поиск не только индексирует веб-страницы, но и находит на них информацию об объектах. Эти данные будут представлены в структурированном, удобном для изучения виде.

Также введена функция перевода видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Инновация работает в приложении "Яндекс" и в "Браузере".

Кроме того, проявились детские учетные записи, которые помогут защитить ребенка от нежелательного контента. Уточняется, что аккаунт можно будет привязать к учетной записи кого-либо из взрослых.

"Он будет работать не только в поиске, но и на других сервисах "Яндекса", в частности в "Музыке" и на "КиноПоиске", – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс Go" будет предлагать такси альтернативные пункты окончания поездки, чтобы сократить ее продолжительность и стоимость. Инновация станет полезна как пассажирам, так и водителям, так как им не придется тратить лишнее время.

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