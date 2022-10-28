Zoom начал отключать российским вузам оплаченные лицензии – СМИ

Фото: depositphotos/dennizn

Американский сервис видеоконференций Zoom начал отключать некоторым российским вузам оплаченные лицензии, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, один из вузов, которому Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября, обратился к разработчику отечественных сервисов видео-конференц-связи (ВКС).

По данным газеты, с отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись еще несколько российских вузов.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал изданию, что государственные компании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а в этом году от услуг сервиса стал отказываться и крупный бизнес.

"На первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений, поэтому в случае ухода Zoom из России ничего страшного не случится", – рассказал Лашин.

Ранее сообщалось, что браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. Ранее сертификаты выдавались иностранными удостоверяющими центрами. После введения антироссийских санкций ситуация осложнилась: центры отозвали лицензии у ряда ресурсов, в том числе не оказавшихся под санкциями. Тогда же Россия приняла решение о выдаче отечественных сертификатов.

В Минцифры России для работы сайтов с российскими сертификатами посоветовали использовать "Яндекс.Браузер" или "Атом". С советом согласен и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.



Сайт Сбербанка больше не будет открываться в некоторых зарубежных интернет-браузерах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!