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Приложение "Яндекс Музыка" восстановило работу после сбоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервисов.

Кроме того, приложения "Яндекс Еда" и Delivery Club также начали работать в штатном режиме. Представители сервисов это подтвердили.

О сбое в работе приложения для прослушивания композиций "Яндекс Музыка" стало известно во вторник, 28 февраля. Во время попытки зайти на сервис всплывала надпись: "Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран".

При этом скаченные треки все еще были доступны к прослушиванию.

Похожие неполадки в работе сервиса зафиксировали 16 февраля. При попытке входа в приложение у пользователей всплывало такое же окно.

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