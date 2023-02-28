15:25Технологии
Приложение "Яндекс Музыка" восстановило работу после сбоя
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Приложение "Яндекс Музыка" восстановило работу после сбоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервисов.
Кроме того, приложения "Яндекс Еда" и Delivery Club также начали работать в штатном режиме. Представители сервисов это подтвердили.
О сбое в работе приложения для прослушивания композиций "Яндекс Музыка" стало известно во вторник, 28 февраля. Во время попытки зайти на сервис всплывала надпись: "Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран".
При этом скаченные треки все еще были доступны к прослушиванию.
Похожие неполадки в работе сервиса зафиксировали 16 февраля. При попытке входа в приложение у пользователей всплывало такое же окно.
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