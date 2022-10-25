Приложение Райффайзенбанка восстановили после сбоя

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Работу приложения Райффайзенбанка восстановили после сбоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В банке отметили, что пользователи могли испытывать кратковременные трудности со входом.

При попытке войти в приложение многие пользователи получали сообщения о том, что у них не получилось осуществить вход.

"Попробуйте снова", – рекомендовали гражданам.

Пользователям, которым все же удавалось открыть приложение, поступало сообщение, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить сервис как можно быстрее. Кроме того, некоторые испытывали трудности и с работой приложения "Райффайзен Инвестиции".

Ранее россияне сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. К 11:45 по московскому времени 77% пользователей сообщили, что приложение перестало работать. 14% пожаловались на перебои в работе приложения, а у 5% пользователей возникли трудности с получением сообщений. Чаще всего о трудностях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы и Хабаровска.



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