Эксперт не увидел конкретики в прогнозе по росту объема электроники в РФ в 17 раз

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Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал прогноз Минпромторга РФ, согласно которому объем рынка отечественной электроники через семь лет вырастет до 6,3 триллиона рублей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

К 2030 году, если верить презентации замглавы министерства Василия Шпака на форуме "Интеллект машин и механизмов", доля объема российской электроники должна составить порядка 70%. Это означает, что производство увеличится в 17 раз.

По мнению Муртазина, во время презентации не было названо ни одной точной цифры, лишь громкие заявления без конкретики.

"Нам нужно прекратить врать самим себе, какие мы замечательные, и, как китайцы в свое время, маленькими шажочками выгрызать буквально наше будущее и вкалывать с утра до ночи, а не устраивать шоу, в которых показывают, как все будет прекрасно", – отметил эксперт.

Аналитик заявил, что Россия нуждается в хорошей электронике. По его словам, на сегодняшний день отраслью руководят люди, выросшие в Советском Союзе. Он считает, что они плохо ориентируются в современном мире, не допуская на свои места "зарубежных варягов".

"Это очень большая консервативная махина, которую сдвинуть невозможно", – заключил Муртазин.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2022 году число промышленных предприятий увеличилось до 3,5 тысячи. Производства активно наращивают выпуск востребованной у граждан продукции, занимают ниши ушедших брендов.



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