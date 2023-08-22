Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве

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Экспертная комиссия по инновационным технологиям и техническим решениям в столичном департаменте градостроительной политики рассмотрела методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщает пресс-служба департамента.

"В ходе очередного заседания экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций Москвы рассмотрели вопросы, касающиеся методических рекомендаций по применению ТИМ, а также включению в строительный каталог новой инновационной продукции", – говорится в сообщении.

Документ рекомендован для практического применения всеми профильными организациями столичного строительного комплекса.

Во второй части заседания комиссия рассмотрела термоструктурные самонесущие панели системы "Радослав", выпускаемые компанией ООО "НВА-СтройГрупп". Специалисты отметили ее высокое качество и конкурентную стоимость. По итогам обсуждения принято решение о включении продукции в реестр инноваций Московского территориального строительного каталога (МТСК).

Как сообщалось ранее, в каталоге содержится более 3,7 тысячи номенклатурных позиций, из которых 350 – инновационного назначения. В него включают продукцию, которая подтверждена сертификатами и другими документами.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отмечал, что использование продукции из МТСК способствует решению вопросов по замещению иностранной продукции, гарантирует качество, безопасность и надежность при их использовании в городских постройках.

