Эксперт прокомментировал данные Минцифры о потерях IТ-компаний после ухода из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Прямой замены мировых международных IТ-компаний и их продукции у России в настоящее время нет. Например, в РФ отсутствуют возможности найти аналоги Oracle, SAP и Microsoft, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Так он прокомментировал данные Минцифры России о том, что потери заграничных IТ-предприятий после ухода с российского рынка оцениваются в 650–700 миллиардов рублей.

"Я бы обратил внимание на другое: сколько заработали наши компании. Минцифры подсчитало сроки окончания рецессии, а вот что происходит дальше, никто из нас не знает. Мы гипотетически допускаем, что либо это принято на отечественное ПО, либо что? При теоретическом расчете потерь зарубежных компаний совершенно не учитывается, что наши компании этих денег не заработали", – сказал Клименко в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что в большинстве организации РФ устанавливают либо скрытое программное обеспечение в связи с отсутствием аналогов, либо российский софт, который намного дешевле.

Ранее член думского комитета по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин выразил мнение, что для молодых людей следует организовать условия для увеличения интереса к среднему инженерно-техническому образованию. Парламентарий заявил о необходимости молодежи продолжать обучение на так называемом среднем уровне.

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