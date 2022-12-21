Эксперты назвали оператора-лидера по скорости скачивания контента в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Билайн" второй год подряд лидирует по средней скорости скачивания контента на станциях и в тоннелях московского метро, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на проведенное в декабре исследование агентства Telecom Daily. Также оператор опередил других игроков по показателю непрерывности.

"Согласно результатам проведенного исследования, по средней скорости скачивания контента во время движения поездов "Билайн" на первом месте с показателем в 100 Мбит/с, что почти в два раза выше, чем в прошлом году. А скорость на станциях метро достигает до 207 Мбит/с", – говорится в сообщении.

Такой скорости достаточно для скачивания тяжелых файлов в высоком разрешении как на станциях, так и во время движения. Кроме того, у оператора выросла и скорость загрузки контента в Сеть до 32,7 Мбит/с. По итогам ноября текущего года клиенты "Билайна" использовали в московском метро почти на 40% больше интернет-трафика, чем годом ранее.

Директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков рассказал, что в этом году для удержания высоких стандартов качества связи "Билайн" не только строились новые базовые станции, но и расширились возможности сети за счет дополнительной частотной емкости – L900.

Он отметил, что технические специалисты компании вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях.

Ранее сообщалось, что средняя скорость мобильного интернета "Билайна" в Подмосковье выросла практически в 1,5 раза, до 52 мегабит в секунду. Отмечалось, что это стало возможным благодаря модернизации сети, в ходе которой специалисты перевели диапазон 2 100 из сети 3G в 4G.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!