Google упростит процесс настройки нового смартфона на базе Android

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Компания Google позволит пользователям быстрее переносить данные с одного смартфона на другой при первой настройке. Об этом корпорация сообщила в своем блоге на сайте.

По словам специалистов, функция Android Switch для переноса данных между смартфонами будет доступна для всех телефонов на базе Android в следующем году. С ее помощью получится перенести чат, календари, контакты, настройки и файлы.

В компании отметили, что смогли на 40% ускорить передачу данных между устройствами, в том числе получилось сделать быстрее и проще процесс переноса файлов с iPhone на Android через провод.

Также в Google оставили возможность сразу пользоваться новым смартфоном, чтобы перенести нужные сведения позже. При переносе данных пользователи смогут восстановить информацию из резервной копии, хранящейся в облачном сервисе.

Ранее сообщалось, что в каждом четвертом приложении на Android есть уязвимость. Она находится в библиотеке Android Jetpack Navigation, содержащей инструменты для создания программ от Google.

Со слов эксперта Юлии Шабалиной, уязвимость позволяет открыть фрагменты (экраны) внутри приложения и передать туда любые данные. Также эксперт Игорь Смирнов назвал это тревожным звонком для разработчиков и пользователей.