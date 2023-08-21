Российские компании стали вдвое чаще рассылать рекламу в WhatsApp

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За первые пять месяцев текущего года российские компании разослали своим клиентам в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) порядка 12 миллионов рекламных и других сообщений, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу платформы для автоматических рассылок в мессенджерах TextBack.

Наибольшая доля от всего объема рассылок в WhatsApp пришлась на компании из сферы онлайн-образования – 27,7%. Примерно пятая часть сообщений пришлась на предприятия электронной торговли, а 14% – на компании из сферы услуг.

Отмечается, что расходы бизнеса на маркетинг в мессенджере закономерно выросли. Увеличение показателя составило почти 2,5 раза – с 21,9 до 55 миллионов рублей. TextBack связывает рост активности компаний в WhatsApp с отсутствием возможности присутствия на других онлайн-платформах, в том числе принадлежащих Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что "ВКонтакте" впервые за 1,5 года обогнала Telegram по количеству пользователей. В июле этого года на соцсеть приходилось 33,1% пользователей всех социальных сетей, а на мессенджер – 32,8% пользователей. Тем не менее Telegram продолжает лидировать по общему объему мобильного интернет-трафика – 60%.

