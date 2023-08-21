Эксперт рассказал, в каком случае смартфон может воспламениться

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Воспламенение смартфонов происходит достаточно редко, однако если это случается, от устройств обычно начинает исходить дым. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"В России бывает до десяти таких случаев ежемесячно, это незначительный процент. Воспламенение происходит крайне редко, для этого нужно, чтобы была влажная погода или чтобы устройство попало в воду, причем с разрушенной оболочкой аккумулятора", – пояснил эксперт.

Первой причиной воспламенения устройства может стать повреждение аккумулятора, к которому приводят падения смартфонов. Второй причиной может стать некачественное зарядное устройство, дающее больше мощности аккумулятору, чем ему необходимо.

Чтобы не допустить воспламенения, эксперт посоветовал менять аккумулятор раз в 2–3 года или в случае, если телефон стал работать хуже. Муртазин также посоветовал не пользоваться устройством со вздутым аккумулятором и не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.

Ранее стало известно, что к концу текущего – началу следующего года в РФ может появиться российский смартфон, который полностью заменит функции зарубежных смартфонов. Подобный российский смартфон будет дешевле топовых моделей Apple, однако может быть несколько дороже простых моделей Samsung.

