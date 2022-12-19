В Роскачестве объяснили, как обезопасить себя от слежки через телевизоры Smart TV

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Чтобы снизить возможность отслеживания своего телевизора со Smart TV, необходимо отключить несколько функций устройства. Об этом сообщили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

В первую очередь эксперты рекомендуют отключить функцию автоматического распознавания контента – ACR, так как она идентифицирует просмотренные на телевизоре программы, шоу, сериалы и фильмы.

"Любопытно, что анализироваться будет любой контент – полученный через потоковые приставки, кабельное/эфирное телевидение и даже через проигрыватели DVD и Blu-Ray", – отмечает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

По его словам, собранная о пользователе информация может быть использована для настройки таргетированной рекламы. Однако телевизоры со Smart TV иногда используются киберпреступниками. Микрофон, который есть у многих моделей, позволяет осуществлять прослушку владельца устройства.

"Целевая атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то пользователя", – подчеркивает специалист.

При этом, по словам эксперта, подобная атака вряд ли будет сделана в целях развлечения, так как это затратный процесс.

Ранее эксперты заявили, что телевизоры с функцией Smart TV могут быть взломаны злоумышленниками с целью получения персональных данных владельца. Чтобы повысить безопасность, следует отключить функцию автоматического распознавания контента в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" и аналогичных.

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