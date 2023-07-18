РКН внес "Авито", HeadHunter и еще 10 платформ в перечень сервисов для объявлений

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Роскомнадзор (РКН) отнес 12 платформ к сервисам размещения объявлений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сервисы определялись в соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ ("Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Так, в перечень вошли "Авито", "Домклик", "Зарплата.ру", Auto.ru, HeadHunter, "Профи", "Работа.ру", "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Услуги", SuperJob, "Циан" и "Юла".

Ранее РКН добавил платформы "Дзен", Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. Добавлялось, что Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства.

До этого ведомство внесло в реестр запрещенной информации аккаунты на платформах Twitch, Telegram и Kick 15 блогеров, в числе которых Егор Крид, Гусейн Гасанов и Николай Лебедев. Платформам были направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России.

В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram