США грозит запретом TikTok в стране, если владельцы из КНР не продадут свои доли

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Администрация президента США Джо Байдена потребовала от китайских владельцев соцсети TikTok продать их доли, иначе приложение могут запретить на территории страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что Вашингтон рассматривает TikTok как угрозу национальной безопасности. В начале марта комитет палаты представителей по иностранным делам одобрил законопроект, позволяющий президенту страны вводить запрет на работу этой соцсети.

Представители TikTok при этом заявили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности, поскольку смена собственника не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ к ним.

Отмечается, что 60% акций ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, принадлежат глобальным инвесторам, 20% – сотрудникам и 20% – основателям компании, которые обладают большим правом голоса. Компания должна потратить 1,5 миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа китайского правительства.

Ранее стало известно, что директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг разослала профильным ведомствам служебную записку со сроком, за который учреждения должны будут удалить TikTok с корпоративных устройств.

В администрации американского президента подчеркнули, что китайский сервис не должен находиться на рабочих оборудованиях.

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