Доступ к "Яндекс Go" восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Доступ к платформам для вызова такси "Яндекс Go" восстановили после сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Причиной некорректной работы стали технические неполадки. По словам представителей компании, на данный момент приложение работает штатно. Сотрудники сервиса принесли извинения за неполадки, заверив, что впоследствии они будут принимать соответствующие меры, чтобы такого больше не повторилось.

О том, что пользователи "Яндекс Go" и Uber столкнулись с некорректной работой их приложений, информация поступила в четверг, 15 декабря.

Во время оформления заказа всплывало окно с надписями "Повторно заказать такси можно через 1 минуту" или "Ошибка. Не удалось завершить операцию".

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