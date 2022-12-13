Новую противоугонную систему смартфона представили в Китае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Китайская компания Meizu представила обновленную систему защиты от кражи личных данных со своих гаджетов. Об этом свидетельствуют данные Gizmochina.

По информации издания, инновация поможет без проблем обнаруживать потерянные или украденные устройства. Также усовершенствованная технология позволит защитить информацию на смартфоне.

После активации противоугонной функции телефон переходит в режим черного экрана, полностью деактивируя гаджет. Вор не сможет как-либо включить его. Отмечается, что слот для сим-карты также блокируется.

При потере гаджета владелец сможет активировать опцию доступа в интернет на смартфоне, чтобы телефон был способен отправить данные о своей геопозиции.

Ранее сообщалось, что компания Apple может закупить инновационные датчики изображения у компании Sony для iPhone 15. Благодаря решению будет увеличен динамический диапазон, повысится светочувствительность и уменьшится уровень шума.

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