Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России – СМИ

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Американская корпорация Apple отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота при производстве смартфонов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Из отчета компании об использовании ценных металлов следует, что Apple приняла решение отказаться от российских материалов по требованию американского правительства. При этом вольфрам компания продолжает получать с завода "Молирен", расположенного в Подмосковье.

При этом южнокорейская компания Samsung продолжает использовать металлы из РФ при производстве собственной техники. Компания получает металлы от "Молирена", Соликамского магниевого завода, Новосибирского аффинажного завода, а также Московского завода по обработке специальных сплавов.

До этого сообщалось, что санкции США против РФ, введенные 24 февраля, могут спровоцировать дефицит некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-класса на российском рынке. Помимо этого, санкции могут вызвать удлинение посреднических цепочек, за счет чего вырастет стоимость смартфонов, сообщали эксперты.



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