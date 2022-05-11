Минцифры РФ разрабатывает национальное "озеро" данных "ГосДата.хаб"

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Минцифры РФ сообщило о начале разработки объединяющего потоки обезличенных данных госорганов проекта "ГосДата.хаб", сообщается на сайте ведомства.

"ГосДата.хаб" объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений", – приводятся в сообщении слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

В ведомстве пояснили, что данный проект позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, а также упростить подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям. Отмечается, что собранные данные попадут в "озеро" в обезличенном виде, деперсонализация произойдет на стороне их поставщика.

На первоначальном этапе наборы данных будут доступны для госорганов, в перспективе бизнес также получит к ним доступ. Для этого будет создан датамаркет, являющийся одним из публичных контуров Национальной системы управления данными.

Проект будет развиваться в трех направлениях:



Переход от разрозненной отчетности государственных ведомств к автоматизированной интегрированной системе сбора обезличенных данных из государственных информационных систем;

Создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы;

Предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам.

ФГАУ НИИ "Восход" станет основной площадкой реализации национального "озера" данных, добавили в Минцифры.

Уточняется, что сроки реализации проекта намечены на 2022-2024 годы, а в опытную эксплуатацию системы планируют запустить в 2023 году.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с IT-компаниями аналога Google Play. Он отметил важность создания полноценной экосистемы, которая развивалась бы сама и регулировалась бы крупнейшими участниками рынка. Кроме того, до конца мая будет запущена бета-версия российского магазина приложений, добавил он.