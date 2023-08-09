Презентация iPhone 15 может состояться 12 сентября

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Новая презентация Apple, на которой представят iPhone 15 и другие новинки, пройдет 12 сентября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана.

Пару дней назад он сообщал, что мероприятие состоится 12 или 13 сентября.

"Все указывает на 12 сентября как на дату презентации iPhone 15, но, очевидно, все еще может измениться", – написал Гурман.

Известно, что осенние презентации iPhone проходят в течение первых двух недель сентября. Старт в начале этого месяца позволяет компании нарастить продажи своих гаджетов до конца финансового квартала. Если iPhone 15 представят публике 12 сентября, то Apple начнет принимать предзаказы на новинки в пятницу, 15 сентября. Сами продажи стартуют 22 сентября.

В конце июля СМИ выяснили, что в линейке Apple iPhone 15 экран сделают шире, корпус на модели Pro будет титановым, а разъем Lightning на стандартной модели и Plus поменяют на порт USB-С. В стандартных моделях будет представлен вырез для фронтальной камеры Dynamic Island.

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