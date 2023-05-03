27-й Российский Интернет-форум пройдет в Подмосковье 24–26 мая

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

27-й Российский Интернет-форум (РИФ-2023) пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая. Главными темами станут построение нового технологического будущего и объединение ИТ-бизнеса.

РИФ уже много лет выступает площадкой для презентаций достижений ИТ-отрасли, обмена опытом, выявления трендов будущего, а также пропитан вопросами экономического роста, основанного на технологическом развитии, новых моделях управления экономикой и социально-политической сферы.

"В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского ИТ. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена. Экономика Рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24%, хотя изначально мы предполагали рост всего 11%. Чтобы развиваться еще больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для ИТ-отрасли, мы надеемся, традиционно станет РИФ-2023", – рассказал директор РАЭК, организатор форума Сергей Гребенников.

Форум выступит в качестве площадки для обмена опытом тысячи профессиональных участников и представителей всех сегментов цифровой экономики: сотрудников, руководителей и владельцев интернет-компаний, МСП-сегмента и стартапов, специалистов и руководителей телеком-рынка, госкорпораций и крупных компаний, заинтересованных в ускорении темпов цифровой трансформации бизнеса, представителей российских общественных организация и органов государственной власти.

Ключевые темы этого года:

технологический суверенитет;

digital-маркетинг;

E-com;

ИТ-кадры;

GameDev;

EdTech;

регулирование цифровых платформ и экосистем;

импортозамещение в ИТ-сфере;

МСП и стартапы;

софт;

медиа;

телеком;

искусственный интеллект;

управление цифровыми продуктами и другие.

В качестве спикеров участие в форуме примут представители Минцифры России, РАЭК, VK, Mediascope, Ozon, "Яндекса", Brand Analytics, Ruward, "Ростелекома", Skillbox, "Лайфхакера", Adindex.ru, "Билайна", SuperJob и не только.

Кроме того, РИФ – это еще и выставка, и фестиваль высоких технологий (десятки стендов, локаций и площадок), а также коворкинг-зона, карьерная гостиная и ИТ-Хаб ИТ-специалистов. Большое внимание в этом году будет уделено выставочным экспозициям отечественного ПО и импортозамещенным решениям. Также можно будет встретиться с HR-специалистами ведущих цифровых компаний России.

Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Другие детали и регистрация доступны по ссылке.

Ранее стало известно, что желание принять участие в маркетах Московской недели моды проявили почти 700 дизайнеров из 96 регионов России. Большая часть заявок поступила от дизайнеров из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Увидеть их товары на ярмарках москвичи смогли с 28 по 30 апреля.