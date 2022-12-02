Количество пользователей VoWiFi среди московских клиентов "Билайна" выросло почти в 2 раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество пользователей услуги VoWiFi среди жителей столичного региона, которые являются клиентами "Билайна", выросло примерно в 2 раза, сообщили в пресс-службе оператора.

"Мы используем разные доступные технологии для улучшения качества сервиса. VoWiFi – одна из таких технологий, которую уже оценили сотни тысяч наших клиентов в столице", – отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

Уточняется, что благодаря Voice over Wi-Fi можно совершать и принимать звонки, отправлять и получать СМС-сообщения через сети Wi-Fi в местах с плохим сигналом мобильной сети. Данная опция особенно актуальна в недавно застроенных районах, где еще не хватает базовых станций, или на последних этажах высоток, где сигнал мобильной сети может быть неустойчив.

VoWiFi устроена таким образом, что гаджет самостоятельно определяет сеть Wi-Fi или сотовую сеть. Включить эту функцию достаточно в настройках в разделе "Вызовы по Wi-Fi" один раз, дальше смартфон в случае необходимости будет сам переходить на нее. Однако такая технология доступна лишь на телефонах и сим-картах, которые поддерживают LTE.

"Москвичам и гостям города также доступны разговоры в сети 4G (VoLTE – голос через LTE. – Прим. ред.), данная технология расширяет доступность сети "Билайн", ее качества и возможности для абонента", – рассказал Бирюков.

По его словам, новая технология дает возможность параллельно говорить по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – он не будет прерываться при звонке.

Представитель компании уточнил, что в настоящее время также продолжается активное возведение новых базовых станций для увеличения надежности соединения и скорости мобильного интернета в столице и области.

Ранее сообщалось, что средняя скорость мобильного интернета "Билайна" в Подмосковье выросла практически в 1,5 раза, до 52 мегабит в секунду. Отмечалось, что это стало возможным благодаря модернизации сети, в ходе которой специалисты перевели диапазон 2 100 из сети 3G в 4G.

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