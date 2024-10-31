РИА Новости: Тиньков до сих пор не выплатил назначенные судом в РФ долги в 20 млн рублей

Фото: pevgeniy/123RF (Олег Тиньков признан иноагентом в РФ)

Предприниматель и основатель банка Тинькофф Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом) оставил в России долги на 20 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные базы судебных приставов и иных документов сообщает РИА Новости.

В прошлом году Усть-Лабинский районный суд взыскал 20 миллионов рублей с Тинькова, тем самым удовлетворив иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства. Помимо выплаты в 20 миллионов рублей, суд установил в отношении предпринимателя судебную неустойку на случай неисполнения решения в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков.

В июле прошлого года Великобритания сняла санкции с Тинькова. Причины исключения бизнесмена из черного списка не называются.