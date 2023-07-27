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11:10

Происшествия

Молдавского бизнесмена Платона осудили заочно за вывод 126 млрд рублей из РФ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы по делу о выводе из РФ 126 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Из постановления суда следует, что за вывод крупной суммы средств из РФ Платону предстоит отбыть наказание сроком 1 год и 6 месяцев. Помимо этого, столичный орган зарегистрировал в отношении осужденного штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Его имущество было конфисковано в доход государства.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор основателю Grouр-IB (ныне – F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, признав его виновным в госизмене. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

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