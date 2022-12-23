Контрактника осудили на пять лет за самовольное оставление части в Челябинске

Фото: Минобороны РФ

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту в виде лишения свободы на 5 лет и один месяц за самовольное оставление части и уклонение от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Военнослужащему вменили вину по части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации").

По данным суда, 22 августа он самовольно покинул место службы, а после объявления частичной мобилизации в стране продолжил находиться за пределами части.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний… назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей", – сообщили в суде.

В пресс-службе также уточнили, что мера пресечения подсудимому в виде наблюдения командованием воинской части изменена на заключение под стражу.

Ранее Второй Западный окружной военный суд аннулировал запись "склонен к предательству, лжи и обману" в военном билете военнослужащего по контракту Захара Кукаренко.

Запись в военном билете мужчина получил из-за отказа принимать участие в спецоперации на Украине. Также в результате отказа Кукаренко был уволен с военной службы.



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