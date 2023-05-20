Суд в Ереване арестовал гражданку по обвинению в похищении сына Пашиняна

Фото: kremlin.ru

Суд в Ереване арестовал на месяц мать погибшего в карабахской войне осенью 2020 года Гаяне Акопян по обвинению в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемой Ваана Ованнисяна.

По его словам, суд отклонил жалобу о неправомерности задержания. При этом ходатайство следствия одобрено.

Ованнисян пообещал, что обжалует решение суда, поскольку основания для ареста женщины отсутствуют. Он добавил, что Акопян продолжает голодовку.

Другой адвокат задержанной Рубен Меликян сообщал, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно, а родители погибших военных никаких противоправных действий не совершали.

После объявления женщине меры пресечения ее соратники, родители погибших в Нагорном Каарабахе солдат, начали шествие по центральному проспекту Аршакуняца к зданию правительства. К ним присоединились поддерживающие их граждане. Протестующие перекрыли проспект. К месту шествия стянуто множество полицейских.

17 мая газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье Пашиняна, сообщала, что сына премьера попытались похитить. По данным издания, участниками несостоявшегося похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей", созданной родителями военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года.

В самой организации отвергли обвинение. По их словам, члены организации случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших и предложили сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище Ераблур в Ереване.

Пашинян-младший, не возражая, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в Ераблур, затем по дороге по непонятной причине выпрыгнул из автомобиля. В машине, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.