Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма

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Военный суд в Магадане признал местного жителя виновным в оправдании терроризма и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету использовать интернет в течение трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд установил, что 40-летний Игорь Тупиков в 2023 году публиковал в соцсетях материалы, положительно освещающие деятельность запрещенной в РФ террористической организации "Легион Свобода России", участвующей в боевых действиях на стороне Украины в ходе СВО.

Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Ранее столичный суд приговорил педиатра Надежду Буянову к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейках о ВС РФ. По данным СК, к ней на прием пришла женщина с ребенком.

Узнав, что он тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой и словами о правомерном характере действий ВСУ. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.