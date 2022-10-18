Футболист Хохлов отсудил 65 млн руб у Facebook, путавшего его фамилию с обидным прозвищем

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов отсудил 65 миллионов рублей у Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ), путавшего его фамилию с обидным прозвищем, передает РИА Новости.

Суд удовлетворил иск частично и обязал соцсеть выплатить спортсмену 64 миллиона рублей и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также снять блокировку со всех упоминаний фамилии Хохлов в течение месяца.

Уточняется, что слушания до этого откладывались на относительно долгий срок ввиду назначенной экспертизы, которая нужна была для того, чтобы оценить нанесенный спортсмену вред.

Представитель стороны защиты Хохлова ранее отмечала, что из-за блокировок фамилии атлет реже упоминался в средствах массовой информации и публикациях простых пользователей Facebook, что могло отпугивать потенциальные рекламные контракты.

Хохлов обратился в суд после блокировки его фамилии в Facebook из-за ее схожести с прозвищем украинцев в сентябре 2021 года. Тогда футболист требовал взыскать с социальной сети 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.



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