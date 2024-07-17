Sputnik Кыргызстан: суд арестовал племянника президента Жапарова

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Первомайский суд Бишкека арестовал до 19 августа племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улана Жапарова, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, Жапаров обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Племянника главы государства уже задерживали правоохранители. Так, в июне 2023-го он был обвинен в участии в коррупционных схемах на таможне. Через четыре месяца подозреваемого отпустили под домашний арест. В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.

Ранее по аналогичной статье были арестованы бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж Андрей Краснов, а также одна из сообщниц Любовь Струлева. Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, целью которой было хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию.

Ущерб, причиненный пострадавшим, превышает 2,5 миллиона рублей, а стоимость подобного бизнес-курса доходила до миллиона рублей.