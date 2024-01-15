На Сахалине военного осудили за отказ участвовать в СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения по части 2.1 статьи 332 УК РФ ("Неисполнение приказа"). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Во время судебного заседания было установлено, что 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира об отправлении в район проведения СВО на Украине для участия в боевых действиях, уточняет агентство.

Добавляется, что при назначении наказания суд учел факт того, что подобными действиями мужчина поставил под сомнение принцип единоначалия. Это, в свою очередь, негативно сказалось на состояние правопорядка и воинской дисциплины в коллективе.

Кроме того, суд признал совершение преступления в период объявленной Владимиром Путиным мобилизации отягчающим наказание обстоятельством.

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