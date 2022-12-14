Брянский суд дал 5 лет колонии россиянину, желавшему участвовать в боях на стороне Украины

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Брянский областной суд приговорил к пяти годам колонии мужчину, желавшего участвовать в боях против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

"Виновному назначение наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина, проживающий на территории города Воткинска, был приверженцем нацистской идеологии Украины и активным противником внутренней и внешней политики РФ. После установления связи с вербовщиком он попытался выехать на территорию Украины для дальнейшего участия в боевых действиях против России. На границе он был задержан пограничниками.

Обвиняемый признал вину. Приговор не вступил в силу из-за рассмотрения в суде еще четырех подобных уголовных дел.

Ранее в Запорожской области правоохранители задержали двух местных жителей, подозреваемых в осуществлении диверсионной деятельности. В квартире задержанных силовики обнаружили и изъяли 1,5 килограмма пластита, два детонатора, корпус гранаты Ф-1 и запал. По факту произошедшего производилась проверка.



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