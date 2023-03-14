Суд арестовал жителя Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу жителя, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Как выяснили специалисты ФСБ РФ, мужчина предложил украинской разведке содействие в передаче данных об объектах Минобороны, расположенных в Хабаровском крае.

Арестованному вменяют вину по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"). По ней мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Постановлением суда обвиняемого арестовали до 22 апреля. Решение было оглашено в конце февраля.

До этого ФСБ РФ совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ. В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!