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12 сентября, 16:08

Общество

Суд на Сахалине повторно отправил военного в колонию за отказ ехать в зону СВО

Фото: 123RF/armmypicca

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военного, ранее получившего условный срок за отказ уезжать в зону СВО, к 4,5 года колонии общего режима за очередной отказ. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на инстанцию.

Суд, воспользовавшись правом по назначению наказания исходя из совокупности приговоров, частично присоединил к новому вердикту суда неотбытую часть предыдущего наказания, лишив по итогу мужчину свободы на срок 4 года и 6 месяцев.

Военнослужащего арестовали в зале суда.

Ранее военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 7 годам колонии строгого режима мобилизованного, который осенью 2023 года не вернулся в свое подразделение из увольнения и скрывался от командования. Приговор Сергею Медведеву вынес 224-й гарнизонный военный суд.

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