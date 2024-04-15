Суд утвердил приговор мобилизованным калининградцам, осужденным за дезертирство

Фото: Следственный комитет РФ

Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьмерым жителям Калининграда, которых мобилизовали в 2022 году. Об этом пишет "Коммерсант".



Защита осужденных обратилась в кассационный военный суд, так как во время вынесения приговора не было двоих фигурантов. Также адвокаты просили счесть суд смягчающим обстоятельством, что мужчины явились с повинной, а еще двое при оставлении воинской части не взяли с собой оружие.



В результате суд согласился с защитой лишь по первому пункту, однако в остальном приговор вновь признали законным и обоснованным.

В издании напомнили, что восемь мобилизованных заступили на службу 24 сентября 2022 года. Их направили в полевой лагерь в ЛНР, где вместо обучения военному делу их якобы заставили строить землянки и не обеспечили провизией и формой. В какой-то момент, по некоторым данным, они узнали, что их хотят отправить на поле боя, поэтому решили дезертировать.

Мужчины закупили еду и гражданскую одежду, а затем добрались сначала до Липецка, а потом до Подольска. В конце декабря 2022 года они явились в отдел полиции Подольска и сдали 4 автомата и 4 пулемета Калашникова.

В результате Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к лишению свободы сроками от 6 до 7 лет колонии строгого режима.

Ранее военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 7 годам колонии строгого режима мобилизованного, который осенью 2023 года не вернулся в свое подразделение из увольнения и скрывался от командования. Приговор Сергею Медведеву вынес 224-й гарнизонный военный суд.