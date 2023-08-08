В Екатеринбурге арестовали 15-летнего подростка за убийство подруги

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего юношу, который обвиняется в убийстве своей 17-летней девушки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Подросток будет находиться под стражей до 6 октября. В Следственном комитете по региону уточнили, что тело девушки было обнаружено 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской. Парень, которого задержали по подозрению в убийстве, написал явку с повинной и сознался в содеянном.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых добавила, что инцидент случился в однокомнатной квартире, которая находится в микрорайоне Сортировочном. По предварительной информации, пара около часа спорила. По одной из версий, причиной убийства могла послужить ревность.

О трагедии стало известно накануне. СМИ сообщали, что молодой человек из ревности ударил девушку ножом в шею, и она истекла кровью.

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