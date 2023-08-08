Сбившего ребенка и скрывшегося с места происшествия мужчину арестовали в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд арестовал 45-летнего мужчину, который насмерть сбил ребенка на переходе в Москве и скрылся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Злоумышленник будет находиться под стражей до 6 октября. Его обвиняют по уголовной статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Вину он признал частично, показав, что ехал на зеленый сигнал светофора, а алкоголь употребил уже после дорожной аварии. Место ДТП он покинул поскольку испугался", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчина попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

ДТП произошло на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина на севере Москвы. Водитель Skoda наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мужчина скрылся с места происшествия, оставив ребенка на дороге, который впоследствии погиб от травм.

В этот же день, 6 августа, злоумышленника задержали. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.