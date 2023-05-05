Военный суд в Москве приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам колонии за госизмену

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Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии за государственную измену. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Назначить Семенову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – следует из приговора суда.

Семенова лишили звания сержанта и признали виновным по уголовной статье 275 ("Государственная измена"). Осужденному не стали назначать штраф в связи с его материальным положением.

По информации суда, мужчина совершил преступление до начала спецоперации. При этом задержали его только 30 марта 2022 года.

До этого Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Юрия Плыске по обвинению в госизмене. Об избрании такой меры пресечения арестованному ходатайствовало следствие. Детальной информации о преступлении гражданина не сообщалось.

