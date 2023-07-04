11:46Шоу-бизнес
Московский суд отказался снимать арест с машин Rolls-Royce и денежных счетов Чекалиных
Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/artem_chek
Савеловский суд Москвы отказал в снятии ареста на имущество и денежные счета блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщает ТАСС.
"В суд поступила жалоба адвоката Чекалиных Константина Третьякова на отказ следователя снять арест с имущества, изъятого при обыске у Чекалиных. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу Третьякова без удовлетворения", – сказал судья.
Согласно материалам дела, которые были оглашены в суде, Чекалины просили суд снять арест с их автомобилей Rolls-Royce, которые были изъяты в ходе обыска дома блогеров под Красногорском в Московской области.
Адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы супругов, отметил, что Чекалины полностью оплатили недоимку по налогам, в связи с чем он не видит законных причин лишать блогеров имущества.
Прокурор возразила, что изъятые машины являются вещественным доказательством по делу и могут не возвращаться Чекалиным до тех пор, пока расследование дела не будет завершено, с этим согласился и суд.
Третьяков добавил, что намерен подать апелляцию на судебное решение.
В начале марта этого года супруги Чекалины стали фигурантами уголовного дела, их обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.
По версии следствия, Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело, Блогеров обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следователи установили, что им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.
По обоим уголовным делам Чекалиным были предъявлены обвинения.
В конце мая Третьяков заявлял, что супруги Чекалины полностью погасили задолженность, им пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей из-за заблокированных счетов, к которым у супругов нет доступа.
Адвокат блогеров Чекалиных заявил, что они погасили долги перед налоговой
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