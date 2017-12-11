Первые переезды по программе реновации могут состояться в марте-апреле 2018 года

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Первые жители могут переехать в новые дома по программе реновации в марте-апреле 2018 года, сообщил замруководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин.

"Сроки переезда – это уже первая половина следующего года, с кварталом пока сложнее определиться, но может быть уже март-апрель, где-то так. На сегодняшний день завершается строительство ряда объектов, дальше будет процесс ввода объекта в эксплуатацию, все как прописано в законе", – цитирует Ломакина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года ввести в эксплуатацию могут 15 домов для переселения. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО. Помимо них, уже практически готовы для жителей 12 новых зданий.

Кроме того, на днях Сергей Собянин подписал документ, расширяющий перечень площадок, где будут строить дома по программе в 2020-2021 году. Всего перечень участков теперь содержит 236 адресов.