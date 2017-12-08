Собянин подписал документ о пополнении перечня площадок по программе реновации

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее на 26 адресов перечень кварталов, в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки для строительства стартовых домов по программе реновации в течение 2020-2021 годов.

Согласно опубликованному на портале мэра и правительства Москвы документу, теперь список содержит 236 площадок.

Ранее о том, что в перечень войдут еще 26 адресов сообщал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. А общая площадь участков может составить пять миллионов квадратных метров.

Кроме того, известно еще о 200 площадках с потенциалом около трех миллионов квадратных метров. Над ними в данный момент идет работа.

До конца 2017 года ввести в эксплуатацию могут 15 домов для переселения. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО. Помимо них, уже практически готовы для жителей 12 новых зданий.