Собянин подписал документ о пополнении перечня площадок по программе реновации

8 декабря, 17:56
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее на 26 адресов перечень кварталов, в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки для строительства стартовых домов по программе реновации в течение 2020-2021 годов.
Согласно опубликованному на портале мэра и правительства Москвы документу, теперь список содержит 236 площадок.
Ранее о том, что в перечень войдут еще 26 адресов сообщал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. А общая площадь участков может составить пять миллионов квадратных метров.
Кроме того, известно еще о 200 площадках с потенциалом около трех миллионов квадратных метров. Над ними в данный момент идет работа.
До конца 2017 года ввести в эксплуатацию могут 15 домов для переселения. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО. Помимо них, уже практически готовы для жителей 12 новых зданий.
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