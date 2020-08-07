Модернизация очистных сооружений в Люберцах и Курьянове решила проблему с запахами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Модернизация Курьяновских и Люберецких очистных сооружений позволила решить проблему неприятных запахов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Еще пять лет назад, находясь рядом со станциями, можно было почувствовать запахи, но сейчас эта проблема ликвидирована", – рассказал Бирюков.

Он добавил, что бороться с запахами помогли специальные накрывные устройства и установки по очистке вентиляционных выбросов.

"Мы закрыли крышками территорию равную площади примерно 20 футбольных полей. Это препятствует распространению запахов. Модернизация очистных сооружений продолжается, на следующий год будут завершены работы на третьем блоке Курьяновских", – уточнил Бирюков.

Он также отметил, что большое внимание при модернизации уделяется очистке воды.

Ранее сообщалось, что комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений может завершиться раньше запланированного срока – в 2022 году.

А к 2025 году очистные сооружения Мосводоканала, которые расположены в ТиНАО, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания.