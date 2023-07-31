Всероссийский день физкультурника пройдет в "Лужниках" 12 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский день физкультурника пройдет на территории Южного спортивного ядра комплекса "Лужники" 12 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента спорта Москвы.

Отмечается, что мероприятие проведут в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), который пройдет с 1 августа по 10 сентября. Для гостей подготовят различные тематические зоны: площадку по игре в го, площадку фестиваля "Мапа, папа, я – спортивная семья", детскую зону с активными спортивными занятиями.

По информации Москомспорта, отдельную зону посвятят проекту "Мой спортивный район". Он позволяет любому жителю Москвы бесплатно заниматься спортом под руководством тренеров в своем районе. Организатором праздника выступит департамент спорта Москвы, заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, встать на вейкборд и освоить серфинг. Занятия для всех желающих проведут профессиональные спортсмены.

Также проект "Спортивные выходные" 5 и 6 августа отметит трехлетие на площадке столичного департамента спорта в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Всех желающих ждут тренировки, спортивно-музыкальные развлечения, арт-объекты, тематические фотозоны.

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