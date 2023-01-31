Скончался старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра

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Житель Уругвая, участник лондонских летних Олимпийских игр 1948 года Феликс Сьенра ушел из жизни в возрасте 107 лет. Об этом информирует Welt.

Согласно данным источника, экс-спортсмен являлся старейшим участником Олимпиады. На сегодняшний день главным долгожителем стал немецкий наездник Вилли Бюзинг. Ему сейчас 101 год.

Отмечается, что уругваец был представителем парусного спорта. В 1948 году он занял шестое место.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница планеты, монахиня сестра Андрэ ушла из жизни. Ей было 118 лет.

Она умерла в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне. Там монахиня проживала с 2009 года. Смерть женщины наступила во сне.

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