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В возрасте 84 лет умер лучший бомбардир Суперсерии 1974 года и член Зала хоккейной славы Бобби Халл. Об этом сообщили на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Ассоциация бывших игроков НХЛ глубоко опечалена известием о том, что Бобби Халл скончался в возрасте 84 лет", – отметили в сообщении.

Халл выступал в НХЛ за "Чикаго" в период с 1957 по 1972 год. За это время канадец провел 15 сезонов. Хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 1961 году. Также он играл за команды "Виннипег" и "Хартфорд".

Всего спортсмен провел 1 063 матча, в которых забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач. Хоккеист 7 раз был лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

За свою карьеру Халл три раза был награжден призом "Арт Росс трофи" в 1960, 1962, 1966 годах. Также он два раза получал "Харт трофи" в 1965 и 1966 годах.

Халл 12 раз участвовал в матчах звезд Национальной хоккейной лиги. Его даже включили в 100 самых великих игроков НХЛ в 2017 году. А в 1983 году включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

В 1974 году Халл стал лучшим бомбардиром Суперсерии 1974 года между сборными Канады и СССР.

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