Фото: телеграм-канал "ФК "Рубин"

Умер тренер ФК "Рубин" Алексей Семенов на 74-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.

Семенов скончался после продолжительной болезни.

"Алексей Семенов почти полвека был связан с "Рубином": сначала в качестве вратаря (142 матча за "Рубин". – Прим. ред.), затем тренера, селекционера. Дважды, в 1984 и 1988 годах, возглавлял тренерский штаб нашей команды", – отметили на сайте.

В ФК "Рубин" отмечается, что смерть Семенова стала большой утратой не только для клуба, но и для казанского футбола.

Отпевание Семенова пройдет 9 января в 11:00 в церкви Святого Праведного Иоана Кронштадтского по адресу улица Челюскинская, дом 31А. Похоронят тренера в 12:00 на Сухорецком кладбище в Казани.

Алексей Семенов родился 15 апреля 1949 года в деревне Саврасово Смоленской области. Он являлся воспитанником футбольного клуба "Авангард".

Семенов двукратный чемпион России (2008 и 2009 годов), двукратный обладатель Суперкубка России (2010 и 2012 годов), обладатель Кубка России (2011 и 2012 годов), дважды бронзовый призер чемпионата России (2003 и 2010 годов).

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