Фото: ТАСС/AP Photo/Carlos Ortiz

Самая успешная профессиональная гольфистка в истории Кэти Уитворт скончалась в 83 года, сообщается на сайте Женской ассоциации профессионального гольфа (LPGA).

"Мир гольфа и мир в целом потерял одну из своих самых невероятных женщин – Кэти Уитворт", – сказала представитель LPGA Молли Марку Самаан.

В организации отметили, что Уитворт скончалась во время празднования Рождества в кругу семьи и друзей.

Известно, что в период с 1962 по 1985 год Уитворт выиграла 88 турниров Женской ассоциации профессионального гольфа, включая шесть мейджоров, и стала первой женщиной, заработавшей миллион долларов в этом виде спорта.

Несмотря на многочисленные победы, спортсменке ни разу не удавалось победить на Открытом чемпионате США среди женщин.

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