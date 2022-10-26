Гандбольный еврокубок с участием ЦСКА пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гандбольный клуб ЦСКА сразится 28 октября с клубом Белоруссии "Мешков Брест" на арене "Динамо" в рамках международного турнира SEHA – Gazprom League. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

На данном турнире в первом сражении ЦСКА сыграли вничью с петербургским "Зенитом". Теперь же представители московского клуба выступят против Белоруссии. Уточняется, что "Мешков Брест" считается одним из сильнейших клубов СНГ. Их спортсмены много раз побеждали в чемпионате Белоруссии. Также "Мешков Брест" доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2020–2021 года.

Помимо противостояния сильных команд, для зрителей и гостей мероприятия организуют предматчевое лазерное шоу. На территории "Динамо" обустроят зоны фудкортов, настольных игр, а также продажи атрибутики для фанатов клубов.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб "Спартак" победил команду из Воронежа "Факел" в игре четвертого тура группового этапа Кубка РФ. Матч организовали в Воронеже, сражение закончилось с результатом 2:1. У "Факела" отличился Максим Максимов, а в составе столичной команды голы оформили Николай Рассказов и Шамар Николсон.

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